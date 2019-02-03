شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: مولده يأمل في استمراري مدربا لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير المعار من مولده النرويجي حتى نهاية الموسم، بأن مسؤولي النادي الأخير يأملون في بقائه طويلاً في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سولشاير: «عندما اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه بأن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدماتي، كان يدرك بأن ذلك كان حلمًا بالنسبة إليّ وقال لي اذهب واستمتع وأرجوك لا تعود».

وأضاف: «مالكا النادي تمنيا لي الأفضل في مسيرتي، وكان الأمر رائعا لأنهما سمحا لي بعيش هذه التجربة. إذا عدت إلى مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة».

وإذا كان مهاجم مانشستر يونايتد السابق وصاحب الهدف الشهير الذي منح فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في نهائي عام 1999 يؤكد بأن «كل الأمور رائعة» حتى الآن، فهو يأمل في رؤية عائلته التي بقيت في النرويج قريباً، وقال «إنها النقطة السلبية الوحيدة في عملي».

وعلى الرغم من فوز مانشستر يونايتد في ثماني مباريات وتعادله في واحدة منذ أن استلم سولشاير تدريبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه ليس واثقا من البقاء بشكل نهائي مدربا للفريق في نهاية الموسم.