شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الفوز على سيمبا بخماسية خطوة مهمة في مشوار دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول للنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه الفريق على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة خطوة مهمة للأهلي في دوري المجموعات بعد الوصول للنقطة السابعة، وهو ما لا يقلل أبدا من المنافس، مؤكدا أن الأهلي يحترم كل المنافسين وهو ما جعل الفريق يبني خطته على ضرورة الضغط المبكر واللعب بجدية منذ الدقيقة الأولى، مما ساعد على تسجيل هدف مبكر ساهم في تخلي الفريق الضيف عن اللعب بكثافة دفاعية فمنح الأهلي مساحات كبيرة في دفاعاته وكانت سببا في إحرازه خمسة أهداف.

وأشار المدرب إلى العام للأهلي أن تعادل شبيبة الساورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي في نفس المجموعة منح الأهلي دوافع أكبر من أجل تحقيق الفوز على سيمبا في لقاء اليوم حيث جمع لاعبي الأهلي بين الأداء القوي واللمسات الجميلة والأهداف الغزيرة.

وقال يوسف إن الدفع بحسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود وحيد خلال المباراة كان الهدف من ورائه منحهم الفرصة للاندماج بشكل سريع مع زملائهم بالفريق لاسيما أن عاشور غاب الفترة الأخيرة بعد الإصابة في لقاء بتروجت كما أن رامي ربيعة لم يشارك منذ سنة كاملة وبالتالي مشاركته اليوم مكسب كبير للنادي الأهلي بجانب أن محمود وحيد أحد الوجوه الجديدة المنضمة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي ويسعى الجهاز الفني لمنحه مزيدا من الثقة بجانب إراحة على معلول الذي بذل مجهودا كبيرا خلال المباريات السابقة.

واختتم يوسف حديثه مؤكدا أن هناك أمورا أهم من تحقيق نتيجة كبيرة في مباراة اليوم، موضحا أن الجهاز الفني كان هدفه بعد إحراز خمسة أهداف في الشوط الأول عدم بذل مجهود مضاعف؛ لأن الفريق لديه مواجهة هامة بعد يومين أمام انبي في بطولة الدوري وهو ما يتطلب الحفاظ على جميع اللاعبين من كافة النواحي لذلك لم يندفع لاعبو الأهلي للهجوم بشكل مكثف في الشوط الثاني؛ لأن الأهلي يلعب على اللقب في كل البطولات، وبالتالي كان هدفنا عدم بذل مجهود كبير يؤثر على الفريق سلبا في المباراة القادمة.