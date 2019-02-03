شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (22): أرقام ميسي لا تتوقف.. وسوسييداد يتسيد الباسك للمرة الأولى منذ 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 5 مباريات لُعبت ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني «لاليجا»، حيث أقيمت أمس السبت 4 مباريات، في الوقت الذي افتتحت مباريات الجولة يوم الجمعة بمواجهة وحيدة.

برشلونة نجا من هزيمة محققة، عندما قلب تأخره أمام ضيفه فالنسيا، من 2-0 إلى تعادل 2-2 في مباراة شهدت استمرار ليونيل ميسي في حالة التألق الرائعة مسجلًا هدفي فريقه في المباراة.

وواصل برشلونة حصده للنقاط من وضعية المهزوم هذا الموسم، فحصل الفريق على نقطته رقم 14 من وضعية الخاسر في لاليجا هذا الموسم، وهو رقم لم يحققه أي فريق اخر في المسابقة سوى ديبورتيفو ألافيس.

وسجل ميسي هدفيه رقم 20 و21 في لاليجا هذا الموسم، ليتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل 20 هدف أو أكثر في الدوري الإسباني للموسم الحادي عشر على التوالي.

وسجل ميسي للمباراة الثامنة في لاليجا على التوالي محققًا أفضل سلسلة تهديفية له في المسابقة منذ عام 2013.

وجاء هدف برشلونة الأول في المباراة عن طريق ركلة جزاء، سجلها ميسي، لتكون الركلة رقم 50 التي يتمكن من تسجيلها في لاليجا، ليكون ثالث أكثر لاعب سجل ركلات جزاء في المسابقة بعد كريستيانو رونالدو (61) وهوجو سانشيز (56).

وفي ملعب البلايدوس، حافظ المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو على منصبه كمدرب لسيلتا فيجو، بعد ان حقق الفريق الفوز أخيرًا وانتزع 3 نقاط من معقله أمام أشبيلية رابع الترتيب.

ويدين المدرب البرتغالي للاعب الوسط التركي أوكاي يوكوشلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة تقريبًا من النهاية، ليحقق سيلتا فيجو أول فوز له في المسابقة بعد 6 جولات متتالية، عرف الهزيمة خلالها في أخر 5 جولات.

وحقق سيلتا فيجو أول فوز للفريق في لاليجا مع غياب هداف الفريق إياجو أسباس، فالفريق منذ أبريل 2017 لم يعرف طعم الفوز في لاليجا مع غياب هدافه (فاز يومها على جيرونا، ومن بعدها لعب 11 مباراة متتالية بدونه في الدوري، خسر 9 وتعادل 2 في غياب أسباس)، لينهي الفريق هذه السلسلة السلبية بالأمس، ويرفع من رصيده إلى 24 نقطة في المركز ال14 وعلى بعد نقطة وحيدة من مناطق الهبوط.

وفي أقليم الباسك، حسم ريال سوسييداد الديربي الباسكي الكبير عندما هزم ضيفه، أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف في مواجهة مثيرة وقوية، ليحقق سوسييداد الفوز على بلباو ذهابًا وإيابًا هذا الموسم، ولأول مرة في الدوري منذ موسم 2012/2013.

وواصل سوسيداد تقديم نتائج مميزة تحت قيادة المدرب إيمانول ألجواسيل الذي قاد الفريق في 5 مباريات في لاليجا، فاز الفريق خلالها في 3 وتعادل في 2 محققًا 11 نقطة خلال هذه الفترة، في حين تلقى بلباو هزيمته الأولى في لاليجا تحت قيادة المدرب جايزكا جاريتانو الذي كان قاد الفريق في 7 مباريات متتالية دون هزيمة في الدوري قبل مباراة الأمس.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة ليفانتي وخيتافي، في نتيجة اعتادت هذه المواجهة تقديمها، حيث سبق للفريقين ان تعادلا سلبًا في 5 من أصل 22 مواجهة سابقة بينهما في لاليجا لتكون النتيجة الأكثر تكرارًا بين الفريقين في المسابقة.

وكان فريق هويسكا افتتح مباريات الجولة بفوز تاريخي وساحق، عندما نجح متذيل الترتيب من هزيمة ضيفه، ريال بلد الوليد، بنتيجة 4-0، في أكبر فوز للنادي الذي يلعب أول موسم له في الدرجة الممتازة الأسبانية.

وحقق هويسكا فوزه الثالث هذا الموسم، والثاني على التوالي في معقل الفريق،ليجمع سبع نقاط في اخر خمس جولات، وهو العدد الأقل بنقطة من عدد النقاط التي جمعها من أول 17جولة من الموسم، في حين فشل بلد الوليد في تحقيق الفوز خارج قواعده للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ليواصل الفريق تراجعه في النتائج، ويصبح على بعد نقطتين من منطقة الهبوط في جدول الترتيب.