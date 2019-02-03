شكرا لقرائتكم جورماهيا يطبع 10 الاف تذكرة لحضور الجماهير مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة نادى جورماهيا الكينى بطبع 10الاف تذكرة للجماهير لدخول مباراتهم أمام الزمالك المقرر لها اليوم الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بالكونفيدرالية مع نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى . ووفقا لمسئولى جورماهيا الكينى ينتظر حضور جمهور يتراوح بين 15 الى 20الف متفرج ..ورغم طباعة 10 تذكرة الا ان هناك جمهور يدخل بعيدا عن التذاكر.

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