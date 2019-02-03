شكرا لقرائتكم إصابة ميسي حديث الصحف الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، الاحد مساحات واسعة للحديث عن الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي قائد برشلونة في مباراة ناديه ضد فالنسيا التي أقيمت مساء أمس بملعب "كامب نو"، " ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2\2.

وتعرض ميسي لإصابة في عضلة الفخذ بالدقيقة 68 من عمر المباراة، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الآلام، إلا أنه أكمل اللقاء حتى نهايته.

وتسيطر حالة من القلق بين جماهير برشلونة حول إمكانية ليونيل ميسي عن المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المحدد لها الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "الخوف كل الخوف قبل الكلاسيكو.. ميسي يسجل هدفين أمام فالنسيا ويمنح برشلونة نقطة في سباق الليجا.. الأسطورة يعاني من إصابة في الفخذ بعد تدخل عنيف لكنه سيكون جاهزاً لمواجهة الريال في الكأس".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فعنونت، "رعب.. ميسي يتألم وشكوك حول مشاركته في مباراة الكلاسيكو الاربعاء المقبل.. برشلونة يتعثر بالتعادل ضد فالنسيا".

فى حين كتبت صحيفة "آس"، "فالنسيا يشعل الليجا.. تقدم بهدفين نظيفين قبل أن تأتي ثنائية ميسي ويخرج بنقطة من كامب نو".

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة مقابل ثلاثين نقطة لفالنسيا في المركز السابع.