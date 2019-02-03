شكرا لقرائتكم حكم الزمالك وجورماهيا.. ظلم الأبيض وألغى هدف لـ دي ماريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة قيادة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، تحكيميًا إلى الحكم الموزمبيقى سيلسو ألفساو، ويعاونه كلاً من شارديق مارنجيولي مساعد أول و بالوي زاكارايس مساعد ثانى حيث يحل الزمالك ضيفًا على نظيره جورماهيا الكينى، فى الثالثة من عصر اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ 32 مكرر من منافسات البطولة الأفريقية فيما تأهل جورماهيا الكينى بعدما فاز على نظيره نيو ستار دى دوالا الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابقة.

سبق وأن أدار الحكم الموزمبيقى مباراة الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربى، فى ذهاب دور الـ 32 مكرر من كأس الكونفدرالية والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، شهد اللقاء إلغاء حكم المباراة هدفًا أحرزه إبراهيم حسن (دي ماريا) فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة بناءً على راية الحكم المساعد، سيمونى بوليفاو.

لم يشهد تاريخ الحكم الموزمبيقى سجل كبير فى البطولات الأفريقية حيث أدار مباراتين فى الموسم الماضى من دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى الكونفدرالية عام 2017 وكان حكما للقاء بوروندى ومالى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب.