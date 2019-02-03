شكرا لقرائتكم القوة الضاربة تسكن عقل جروس أمام جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك مواجهة مرتقبة أمام جورماهيا الكينى، في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من:" نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى أو عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.