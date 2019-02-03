شكرا لقرائتكم 3 يونيو .. بداية معسكر الفراعنة للعُرس الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، علي انطلاق معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو قبل بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 يونيو بمباراة الافتتاح للفراعنة والطرف الثاني الذي سيتحدد يوم 12 ابريل المقبل خلال مراسم القرعة التي ستقام تحت سفح الاهرامات.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وافق علي تأجيل بطولة امم إفريقيا لتقام يوم 21 يونيو بدلا من 14 من نفس الشهر بناء على طلب دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة اسبوع خاصة أن معسكرات الفرق للاعداد للبطولة كانت ستكون في شهر رمضان وعيد الفطر وهو ما وافق عليه الكاف ليتم تأجيلها الي 21 يونيو.