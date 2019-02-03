شكرا لقرائتكم ميسي يبتعد بصدارة هدافي الـ"بيج 5" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 21.

وسجل ليونيل ميسي "هدفين" في تعادل برشلونة مع فالنسيا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتفوق ميسي على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني بفارق 3 أهداف، ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على ليون في العاشرة مساء اليوم بملعب "بارك أولمبيك ليون"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

كما يتفوق ميسي على محمد صلاح نجم منتخب مصر بفارق 5 أهداف، ويستعد "الفرعون المصري" لقيادة ليفربول أمام وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما غداً الاثنين بملعب "لندن" الاولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحصل اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا كل موسم على جائزة "الحذاء الذهبي"، وفيما يلي ترتيب هدافي أوروبا.