انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف علّقت "الملكة نور" على تغطية إعلام الرياض وأبوظبي فوز قطر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 صباحاً - علّقت الملكة نور الحسين، عقيلة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، على سياسات السعودية والإمارات، في تغطيتهما فوز المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وقالت الملكة نور ، أمس السبت، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": إن هذه "سياسة طلاب الحضانة"، وذلك في تعليقها على ما نشره المخرج والممثل الهندي جافيد جيفري، على حسابه بموقع "تويتر".

وأشار جيفري إلى محاولة وسائل إعلام إماراتية وسعودية تجاهُل فوز قطر في بطولة كأس أمم آسيا على حساب اليابان، إلى درجة عدم ذكر بعض الصحف اسم قطر في الخبر، برغم أنه مبنيٌّ على فوزها بالنهائي!

وأظهر فوز المنتخب القطري في كأس آسيا لعام 2019 على نظيره الياباني، أول من أمس، تباين إعلام دول الحصار في تناوله إنجاز "العنابي" التاريخي، بطريقة أثارت السخرية من إعلام الدول المُحاصِرة.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، حيث انقسمت مواقف الصحف الرسمية والوكالات بين التجاهل الكامل واستبعاد كلمة "قطر" من عناوين الأخبار في الصحف من جهة، والتركيز أكثر على خسارة المنتخب الياباني والإشادة باللجنة المنظمة للبطولة من جهة أخرى.

وفي المباراة النهائية قللت ردود الفعل الصادرة عن دول الحصار من فوز قطر بلقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها، حيث لم يظهر الخبر على وكالات الأنباء السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية.

في حين نشرت صحف أبوظبي الخبر على استحياء، ولم تذكر كلمة "قطر" في عناوين أخبارها، ومنها صحيفة "البيان" التي عنونت الخبر بقولها: "اليابان تخسر نهائي آسيا"، ولم يتطرق الخبر مطلقاً إلى منتخب قطر، قبل أن تعيد الصحيفة صياغته وتكتب "فوز قطر".

أما القنوات الرياضية بهذه الدول، لا سيما الإماراتية، فكانت في وادٍ آخر كأن البطولة لا تقام على أرضها! فلم تواكبها لا بخبر ولا بفيديو، أو حتى بتغريدة على موقعها في "تويتر".

واللافت أن وسائل الإعلام الإماراتية -لا سيما الرياضية- مررت فوز قطر على اليابان مرور الكرام، دون مباركة أو حديث عن أداء الفريقين، ليعودوا إلى الحديث عن التنظيم وخروج الإمارات من المربع الذهبي أمام المنتخب القطري (4 -0).