انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الرسائل التي حملها استقبال أمير قطر لـ"أبطال آسيا"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 صباحاً - دخل المنتخب القطري لكرة القدم التاريخ من أوسع أبوابه بتربعه على عرش القارة الآسيوية؛ إثر تتويجه بلقب البطولة القارية التي أقيمت بالإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير الماضي والأول من فبراير الجاري، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

طريق "العنابي" القطري إلى منصات التتويج لم يكن مفروشاً بالورود على الإطلاق؛ بل العكس تماماً، كان مليئاً بالعقبات والعراقيل التي اعترضته، خاصة أن البطولة أقيمت على أرض الإمارات، أحد الأركان الرئيسة للحصار المفروض على الدوحة.

مهمة خاصة

ذهاب رفاق القائد حسن الهيدوس إلى البطولة الآسيوية كأن أشبه بـ"المهمة الخاصة"، حيث اضطروا منذ البداية إلى أخذ "ترانزيت" قبل الوصول إلى أبوظبي، ثم خاضوا المباريات تحت ضغط شديد وهجوم عنصري مقيت من الأذرع الإعلامية لدول حصار قطر، فضلاً عن غياب الجماهير والأنصار في المدرجات، بسبب إجراءات الإمارات التي تحظر دخول القطريين إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.

كما أن الجماهير العُمانية التي ساندت "الأدعم" تعرضت لعمليات تضييق وملاحقة من قِبل الإماراتيين، بسبب وقوفها إلى جانب "العنابي"، وصلت إلى حد مصادرة الأعلام القطرية التي كانوا يحملونها خلال التشجيع والاحتفالات بالانتصارات المتتالية.

مهمة "العنابي" كانت في غاية الصعوبة، بداية من اللقاء الافتتاحي أمام لبنان في دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ورغم كل الصعاب، أنجز "الأدعم"، على أكمل وجه ممكن، 7 انتصارات متتالية، و19 هدفاً في شباك المنافسين، مقابل هدف يتيم سكن شباك الحارس الأمين سعيد الشيب.

وبعد إنجاز "المهمة"، كافأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رجاله فوق "المستطيل الأخضر" باستقبال رسمي وشعبي مهيب، خرجت خلاله الدوحة محتفلة عن بكرة أبيها، في يوم سيبقى خالداً في أذهان القطريين والمقيمين على حد سواء.

رسائل بالجملة

وأرسل أمير قطر من خلال استقباله "أبطال آسيا" رسائل داخلية وخارجية، منها تعاظم التحامه بشعبه، ومشاركته أفراحه وإنجازاته، وهو الأمر الذي برز بوضوح منذ حصار الرباعي للدوحة.

واستقبل الشيخ تميم لاعبيه، كل واحد على حدة، بالأحضان وأكاليل الورود، في اعتراف منه بدور وقيمة كل واحد منهم في صناعة الإنجاز الأبرز في تاريخ الكرة القطرية.

ولم تخلُ مراسم الاستقبال والاحتفال من العفوية، خاصة خلال ممازحة أمير قطر أفضل لاعب في كأس آسيا 2019 وهدّاف البطولة، وهنا يدور الحديث حول المعز عليّ صاحب الأهداف الـ9 في المحفل القاري الكبير.

كما ردد الشيخ تميم، الذي ترأس سابقاً اللجنة الأولمبية القطرية وأُعيد انتخابه في أكتوبر 2018 عضواً باللجنة الأولمبية الدولية، النشيد الوطني القطري، وهو النشيد الذي حرص نجوم "الأدعم" على إعلائه عالياً في الإمارات، كما أدوا التحية العسكرية بعد إنجاز كل مباراة وحصد النقاط الثلاث.

ومكافأة لهم، كان القائد العام للقوات المسلحة على رأس مستقبليهم؛ عرفاناً وتقديراً لما حققوا من مكاسب بالجملة، وضعتهم على خارطة الكرة العالمية، حيث سيكون "العنابي" على مواعيد عالمية مرتقبة، على غرار "كوبا أمريكا" صيف 2019 وكأس القارات 2021.

الإنجاز القاري غير المسبوق كتب تاريخاً جديداً للرياضة القطرية، وما زاد من أهميته وحلاوته أنه جاء من قلب أبوظبي، التي تتزعم قائمة محاصري قطر، وكانت توشك على غزو الدوحة بتخطيط مع الرياض، بحسب ما كشفته تقارير غربية.

كما أن المهمة القطرية التي انتهت بنجاح كانت أشبه بالمثالية، في ظل اقتناص اللقب عن جدارة واستحقاق كاملَين، علاوة على الاستحواذ على جميع الجوائز الفردية، رافقه اهتمام على أعلى المستويات، وهو ما تجلى في جولة أمير قطر الأخيرة.

وخلال جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية واليابان والصين، تطرق أمير قطر في أثناء مباحثاته الرسمية، خاصة مع زعماء سيئول وطوكيو، إلى انتصارات "العنابي" المتتالية، وهو ما يشير بوضوح، بحسب مراقبين، إلى اهتمام القيادة القطرية برياضييها ومتابعتها إياهم في المحافل القارية والعالمية.

رسائل خارجية

أما خارجياً، فقد قلبت قطر "السحر على الساحر"، فبعد أن أرادت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عزل قطر، إذ بالأخيرة تحاصرهم في عقر دارهم، تجلى ذلك في عدم حضور حكام الإمارات نهائي كأس آسيا، رغم أن الأعراف والتقاليد تفرض حضور شخصية سياسية وازنةٍ المناسبات الرياضية الكبرى التي تستضيفها البلاد.

غياب حكام الإمارات قابله اختلاط والتحام أمير قطر بشعبه، وحديث العالم بأَسره عن الإنجاز القطري، في حين تدارى إعلاميو دول الحصار وصحفها؛ خجلاً وخوفاً من ذكر "قطر" في أخبارهم وقنواتهم التلفزية.

كما كسبت قطر المعركة الأخلاقية، فضلاً عن حب الشعوب، واحتفال الوطن العربي من المحيط إلى الخليج بالتتويج القطري، الذي رسم البسمة والبهجة على قلوب الكثيرين حول العالم.

يُذكر أن منتخب قطر قدّم نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.