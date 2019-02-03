شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويدخل الميرنجي اللقاء بثقة كبيرة بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، حيث يلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري.

وتلقى نادي ريال مدريد صدمى بعد إصابة حارسه لوكا زيدان بالأمس وأصدر الملكي في بيانه قائلًا: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا، لوكا زيدان، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تبين بأنه مُصاب في عضلات الفخذ اليسرى".

ويذكر أن لوكا هو المصاب الثاني في الوقت الحالي بقائمة ريال مدريد، حيث يفتقد المرينجي لخدمات المدافع خيسوس فاييخو الذي يُعاني من إصابة عضلية.

وتذاع أحداث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.