شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد من كأس الكونفيدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى كأس الكونفيدرالية، على رأسها مباراة الزمالك ضد جورماهيا. مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية أوثو دويو x نهضة بركان تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7 إينوجو رينجرز x ساليتاس تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8 جور ماهيا x الزمالك تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 النجم الساحلي x النادي الصفاقسي تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 زيسكو يونايتد x نكانا تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8 الهلال x أشانتي كوتوكو تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7 حسنية أكادير x الرجاء الرياضي تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 نصر حسين داي x بيترو أتلتيكو تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5

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