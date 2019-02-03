شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مان سيتي وآرسنال..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الخليج 365- تقام اليوم العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية والعربية، وأبرزها مباراة مان سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي x مانشستر سيتي
يواجه نادي مان سيتي نظيره ليستر في تمام الساعة الرابعة عصرًا على قناة SPORTS2 beIN
مانشستر سيتي x آرسنال
يلتقي نادي آرنسال مع نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة السدسة ونصف وتنقل قناة SPORTS2 beIN أحداث المباراة.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال x إسبانيول
يستعد نادي إسبانيول لملاقاة فياريال في تمام الساعة الواحدة مساء على قناة beIN SPORTS 3
ريال بيتيس x أتلتيكو مدريد
يواجه نادي ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS 3
إيبار x جيرونا
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 3
ريال مدريد x ديبورتيفو ألافيس
يستعد الميرنجي لملاقاة نظيره ألاففيس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
سبال x تورينو
تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 4
أودينيزي x فيورنتينا
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4
جنوى x ساسولو
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4
انتر ميلان x بولونيا
يواجه نادي إنتر ميلان نظيره بولونيا في تمام الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS 4
روما x ميلان
يقابل روما نظيره ميلان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
أوجسبورج x ماينز 05
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5
شتوتجارت x فرايبورج
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيم أولمبيك x مونبلييه
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 6
سانت إيتيان x ستراسبورج
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS 6
ليون x باريس سان جيرمان
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية
أوثو دويو x نهضة بركان
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7
إينوجو رينجرز x ساليتاس
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8
جور ماهيا x الزمالك
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1
النجم الساحلي x النادي الصفاقسي
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1
زيسكو يونايتد x نكانا
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8
الهلال x أشانتي كوتوكو
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7
حسنية أكادير x الرجاء الرياضي
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1
نصر حسين داي x بيترو أتلتيكو
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
طلائع الجيش x سموحة
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة ON SPORT
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