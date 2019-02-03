شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مان سيتي وآرسنال..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية والعربية، وأبرزها مباراة مان سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي x مانشستر سيتي

يواجه نادي مان سيتي نظيره ليستر في تمام الساعة الرابعة عصرًا على قناة SPORTS2 beIN

مانشستر سيتي x آرسنال

يلتقي نادي آرنسال مع نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة السدسة ونصف وتنقل قناة SPORTS2 beIN أحداث المباراة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال x إسبانيول

يستعد نادي إسبانيول لملاقاة فياريال في تمام الساعة الواحدة مساء على قناة beIN SPORTS 3

ريال بيتيس x أتلتيكو مدريد

يواجه نادي ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS 3

إيبار x جيرونا

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 3

ريال مدريد x ديبورتيفو ألافيس

يستعد الميرنجي لملاقاة نظيره ألاففيس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة

سبال x تورينو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 4

أودينيزي x فيورنتينا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4

جنوى x ساسولو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4

انتر ميلان x بولونيا

يواجه نادي إنتر ميلان نظيره بولونيا في تمام الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS 4

روما x ميلان

يقابل روما نظيره ميلان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج x ماينز 05

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5

شتوتجارت x فرايبورج

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيم أولمبيك x مونبلييه

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 6

سانت إيتيان x ستراسبورج

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS 6

ليون x باريس سان جيرمان

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

أوثو دويو x نهضة بركان

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7

إينوجو رينجرز x ساليتاس

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8

جور ماهيا x الزمالك

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1

النجم الساحلي x النادي الصفاقسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1

زيسكو يونايتد x نكانا

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8

الهلال x أشانتي كوتوكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 7

حسنية أكادير x الرجاء الرياضي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1

نصر حسين داي x بيترو أتلتيكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

طلائع الجيش x سموحة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة ON SPORT