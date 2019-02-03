شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مشواره بدور المجموعات فى الكونفدرالية بمواجهة جورماهيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الزمالك منافساته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عندما يحل ضيفًا على نظيره جورماهيا الكينى، فى الثالثة من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، المقرر إقامتها على ستاد موى ستاديوم، حيث يتواجد الأبيض في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من:" نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ 32 مكرر من منافسات البطولة الأفريقية، فيما تأهل جورماهيا الكينى بعدما فاز على نظيره نيو ستار دى دوالا الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابقة.

ويمتلك الأبيض سجلاً حافلاً فى تاريخ مواجهاته مع الأندية الكينية، والتى جمعته بهم خلال 11 مباراة مع أندية "جور ماهيا ونزويا شوجار وتوسكر وأولينزى ستارز"، حقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم فى مباراة أما عن تاريخ مواجهاته أمام جور ماهيا، فقد التقى الفريقان فى 5 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وتلقى هزيمة فى آخر، فيما انسحب الفريق الكينى فى مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف فى فريق جور ماهيا واستقبل منه 3 أهداف.

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على التأكيد على لاعبيه بضرورة غلق ملف الدورى والتركيز فى المواجهة الأفريقية، املا فى تصدر المجموعة مبكرًا، لمواصلة المنافسة على اللقب الأفريقى.

فيما رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تغيير خطة لعب الأبيض فى مواجهة الفريق الكينى، لرغبته فى اقتناص الثلاثة نقاط من المباراة، لاسيما وأن التغيير سيكون فى إعادة بعض العناصر الأساسية مثل إعادة محمود جنش الذى سيعود لحراسة مرمى الأبيض على حساب عماد السيد بعدما غاب جنش عن آخر مباراتين فى الدورى لإيقافه.

من ناحية أخرى، يرغب المدير الفنى السويسرى فى استمرار الدفع بعمر السعيد، فى قيادة خط هجوم الأبيض أمام جورماهيا الكينى، بعدما اثبت جدارته خلال المباريات الأبيض الأخيرة، كما حرص الجهاز الفنى للأبيض على مواصلة دعمه من أجل تقديم مزيدا من الجهد خلال الفترة الجارية.

بات بهاء مجدى، الظهير الأيسر للزمالك، الأقرب للمشاركة اساسيًا فى مباراة اليوم، بعد الإصابة التى لحقت بعبد الله جمعة، صانع ألعاب الفريق الأبيض، الذى يعتمد عليه جروس فى مركز الظهير الأيسر خلال مباريات الفريق الأخيرة، بعدما أبلى بلاءً حسنًا فى قيادة الجبهة اليسرى للفارس الأبيض، إلا إن تعافى عبد الله جمعة ومشاركته فى المران الأخير بالأمس جعل جروس يفاضل بينهما على أن يحسم الذى سيدفع به أساسيا وفقا للمران الخفيف صباح اليوم.

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى أو عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يدخل فريق جورماهيا الكينى المباراة، ولديه العديد من الدوافع التى سيستغلها للخروج من المباراة بأكبر نتيجة إيجابية، لاسيما وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره، ويحلم بتحقيق المفاجأة أمام بطل مصر، وتقديم صورة قوية فى مستهل مباريات المجموعة بالكونفدرالية.

فريق جورماهيا حقق الفوز فى أخر مبارياته بالدورى الكينى على نظيره سونى شوجر بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من الدورى الكينى، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق 8 نقاط عن ماثارى يونايتد متصدر الترتيب بعد 10 مباريات لعبها وبهذا الفوز يكون الفريق الكينى قد حقق 5 انتصارات فى الدورى و3 هزائم وتعادل وحيد خلال 9 مباريات من الدوري المحلى، فيما سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.