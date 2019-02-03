شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الاحد 3 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يلتقى الزمالك مع جورماهيا الكينى، على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من:" نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى"، ونستعرض فى التقرير 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

تنطلق مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى فى الثالثة من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

كيف تأهل الزمالك وبطل كينيا لدور المجموعات؟

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ 32 مكرر من منافسات البطولة الأفريقية، فيما تأهل جورماهيا الكينى بعدما فاز على نظيره نيو ستار دى دوالا الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابقة.

سجل الزمالك فى مواجهة الأندية الكينية

ويمتلك الأبيض سجلاً حافلاً فى تاريخ مواجهاته مع الأندية الكينية، والتى جمعته بهم خلال 11 مباراة مع أندية "جور ماهيا ونزويا شوجار وتوسكر وأولينزى ستارز"، حقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم فى مباراة أما عن تاريخ مواجهاته أمام جور ماهيا، فقد التقى الفريقان فى 5 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وتلقى هزيمة فى آخر، فيما انسحب الفريق الكينى فى مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف فى فريق جور ماهيا واستقبل منه 3 أهداف.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد جورماهيا

من المتوقع أن يدفع جروس فى مواجهة جورماهيا بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى أو عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

سجل جورماهيا المحلى قبل مواجهة الزمالك

فى المقابل، يدخل فريق جورماهيا الكينى المباراة، ولديه العديد من الدوافع التى سيستغلها للخروج من المباراة بأكبر نتيجة إيجابية، لاسيما وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره، ويحلم بتحقيق المفاجأة أمام بطل مصر، وتقديم صورة قوية فى مستهل مباريات المجموعة بالكونفدرالية.

فريق جورماهيا حقق الفوز فى أخر مبارياته بالدورى الكينى على نظيره سونى شوجر بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من الدورى الكينى، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق 8 نقاط عن ماثارى يونايتد متصدر الترتيب بعد 10 مباريات لعبها وبهذا الفوز يكون الفريق الكينى قد حقق 5 انتصارات فى الدورى و3 هزائم وتعادل وحيد خلال 9 مباريات من الدوري المحلى، فيما سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.