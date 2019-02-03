محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 2 فبراير 2018.
مدرب سيمبا يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين لتفادي النتيجة الكارثية أمام الأهلي
محمد يوسف: مباراة سيمبا مرت بدون إصابات
لاسارتي يعدد مزايا الفوز على سيمبا
ثروت سويلم يكشف أسباب اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدوري الأربعاء المقبل
جروس ينفي دخوله في مفاوضات مع أهلي جدة
يبقى الوضع على ما هو عليه.. مجاهد يعلن قرارات اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي وبيراميدز
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات السبت.. لاسارتي يعدد مزايا الفوز على سيمبا.. وسويلم يكشف أسباب اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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