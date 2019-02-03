رياضة | كريم حسن شحاتة: الحديث عن إلغاء الدوري "كارثة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حسن شحاتة: الحديث عن إلغاء الدوري "كارثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي، كريم حسن شحاتة أن مجرد طرح فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم "كارثة". وقال "كريم" خلال برنامجه كورة كل يوم الذي يقدمه عبر شاشة الأولى: « الدوري أساس الحياة الرياضية في مصر وتنظيم أمم أفريقيا لا يعني إلغاء المسابقة». وأضاف: « كرة القدم أصبحت صناعة والأندية أنفقت ملايين ولا يجب إلغاء المسابقة بأي حال من الأحوال». نرشح لكم.. الإسماعيلي يطعن "أحلام" الأهلي رسميا الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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