رياضة | رسالة تحذيرية من هيدرسفيلد لـ"رمضان صبحي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة تحذيرية من هيدرسفيلد لـ"رمضان صبحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مسئولو فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، نادر شوفي وكيل اللاعب رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي، بعدم التعجل فى عودة العفيجي للملعب قبل التعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الأمامية.

وشددوا على اللاعب أن الأهم سلامته أولاً قبل المشاركة فى المباريات والنظر لمستقبله خشية من تجدد الإصابة أو الانضمام لمستشفى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان رمضان صبحي قد أصيب في مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة