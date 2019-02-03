رياضة | موعد مباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ميلان، ضد نادي روما، يوم الأحد 3 فبراير في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "الاولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق أحمد الطيب.

ويرغب نادي روما في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل عودة البطولات للنادي بعد غياب سنوات، بينما يريد ميلان في عودة الثقة للاعبين والمشاركة في البطولات الأوروبية.

ويحتل نادي ميلان المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يحل فريق روما في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.