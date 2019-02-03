24 هدفا قاتلا في 17 جولة أثمنها لجليرمي الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من أصل 17 جولة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهدت 24 مباراة أهدافا قاتلة بعد الدقيقة 90، منها ما كان حاسما ومنها ما أعاد المباراة إلى التعادل.

وأبرز المباريات التي شهدت أهدافا قاتلة، مباراة الوحدة وضيفه الأهلي، والتي شهدت تعرض رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي إلى الإغماء في المدرجات نتيجة الهدف القاتل الذي سجله ماركوس جليرمي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+9) وهو الهدف الذي كفل لفرسان مكة الخروج بكامل نقاط المباراة (2-1) بعد أن كانت في طريقها إلى التعادل.

كما يستحق لاعب الوحدة ماركوس جليرمي تسمية الهدف القاتل، وذلك من خلال هدف آخر ثمين كفل لفريقه الخروج فائزا عندما سجل في مرمى الفتح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومن المواجهات التي شهدت أهدافا قاتلة أيضا، مباراة الهلال والرائد التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدم الهلال أولا عن طريق قائده محمد الشلهوب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، فيما عادل الرائد عن طريق رأسية البديل مازن أبوشرارة قبل نهاية المباراة بثوان معدودة، وتحديدا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+4)، وكذلك مباراة الأهلي والشباب التي فاز فيها الأخير 1-0 بهدف آرثر كايكي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

1 أحد والنصر (2-1) للنصر

6+90 نور الدين مرابط (النصر)

2 الفيصلي والباطن (2-2)

5+90 جوهان أرانغو (الباطن)

3 النصر والفيصلي (2-2)

9+90 إيغور روسي (الفيصلي)

4 الفتح والهلال (3-2)

4+90 جيليمن تفاريس (الهلال).

5 الحزم والفيصلي (1-2)

4+90 فاغنر ايروني دابو نتي (الحزم).

6 أحد والباطن (0-1)

3+90 فهد الجهني (الباطن).

7 الشباب والقادسية (1-2 )

6+90 خالد الكعبي (الشباب).

8 الفتح والفيحاء ( 2-1 )

4+90 روني فرناديز (الفيحاء).

9 أحد والحزم (3 - 3)

4+90 لوكاس ريبامار (أحد).

10 الأهلي والفيحاء (1-1)

2+90 جوناثان دافيد غوميز(الفيحاء).

11 الهلال والنصر(2-2)

7+90 أندريه كاريو (الهلال).

12 الفتح والحزم

4+90 حمد الجهيم (الفتح).

13 الأهلي والشباب (0-1)

5+90 آرثر كايكي (الشباب).

14 الفيصلي والفيحاء (1-0)

1+90 ديجو كالديرون (الفيصلي).

15 الوحدة والأهلي (1-2)

9+90 ماركوس جليرمي (الوحدة).

16 التعاون والهلال (2-2)

6+90 البرتو بوتيا (الهلال).

17 الفيصلي والنصر(2-2)

8+90 روجيرو كوتينيو(الفيصلي).

18 التعاون والحزم (1-1)

8+90 ماسود بخيت (الحزم).

19 الوحدة والفتح 1-0

2+90 ماركوس جليرمي (الوحدة).

20 الهلال والرائد (1-1)

90 +2 محمد الشلهوب (الهلال)

4+90 مازن أبوشرارة (الرائد).

21 الفتح والقادسية (2-0)

90 +3 محمد خبراني هدفا في مرماه بالخطأ.

22 الفيحاء والهلال (1-5)

90 +3 جيليمن ريفاس (الهلال).

23 الباطن والفيصلي (2-0)

91 كريسان دا كروز من جزائية.

24 الرائد والاتفاق (1-2)92 محمد العمري (الرائد)

مباريات شهدت أهدافا قاتلة