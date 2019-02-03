مناقشة جماعية بين الحكام لتوحيد القرارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الشهري الأول للحكام الدوليين، بحضور 15 حكم ساحة ومساعدين بجدة.

وبدأ البرنامج الزمني للاجتماع بكلمة لمساعد رئيس لجنة الحكام الدولي السابق خليل جلال، شكر خلالها الحكام على التطور الكبير الذي طرأ على مستويات أغلبهم بعد أداء عدد من المباريات المتتالية.

وقسم جلال الحكام إلى 5 مجموعات، وأجرى مناقشة حول الحالات التحكيمية، بجانب مناقشة جماعية للحالات من أجل توحيد القرارات.

كما أجريت اختبارات حالات الفيديو بشكل مجموعات، وكذلك اختبارات على حالات فيديو لمشاهدة التسلل، ومن ثم مراجعات للحالات التي فيها تباين في القرارات.

عقب ذلك نوقشت حالات التحكيمية لعدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

على الصعيد نفسه، أقامت اللجنة حفلا مبسطا للحكام الدوليين، وهم: ماجد الشمراني وفيصل البلوي وعمر الجمل، حيث جرى تقليدهم الشارات الدولية بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية، الدوليين السابقين محمد الغامدي وعبدالله الشلوي.