تهيئة الوحدة للاتحاد بمكافحة الجنادب السوداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

خصصت أمانة العاصمة المقدسة‫ ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة بالتعاون مع بلدية الشرائع الفرعية ‬ ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، فرقا لتنفيذ مكافحة حشرات الجنادب السوداء في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية قبل مواجهة الغد بين الوحدة وضيفه الاتحاد ضمن الجولةالـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل انتشار هذه الحشرات بكثافة في الملعب، الأمر الذي شكا منه الجمهور، وتحديدا العائلات خلال مواجهة الوحدة أمام الحزم في الجولة السابقة للدوري.

على الصعيد نفسه، يسعى الجهاز الفني للوحدة بقيادة، المصري أحمد حسام ميدو لتجهيز المحترف التونسي الجديد عصام جبالي للمشاركة في مباراة الغد.

كما شهدت تدريبات الفريق التي نقلت من جدة إلى ملعب الأمير عبدالمجيد بمقر النادي، انخراط اللاعب علي النمر في التمارين الجماعية بعد أن وفر له قناع خاص نتيجة إصابته بعدد من الكسور في الوجه خلال مباراة الأهلي في الجولة الـ15 والتي على إثرها خضع إلى عملية جراحية.

وينتظر أن يحتفظ ميدو باللاعب في دكة البدلاء وعدم استعجال مشاركته في ظل توفر البديل.

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد رصدت إدارة النادي مكافأة خاصة للاعبين في حال تجاوز الاتحاد غدا تصل إلى 20 ألف ريال لكل لاعب تأتي ضمن خطة مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين خلال الدور الثاني من الدوري ليكونوا فرسان مكة ضمن المشاركين في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.