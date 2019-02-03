السباق الأغلى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (هيئة الرياضة) انطلقت صباح أمس بين جبال محافظة العلا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان)، بمشاركة 12 دولة، حيث يتسابق أبطالها على جوائز تبلغ 15 مليون ريال، كأغلى وأكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم.



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