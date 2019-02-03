شكرا لقرائتكم 5 تشابهات تجمع ليفربول والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسري كريستيان جروس مستويات رائعة ويمشى بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري المصري فى الموسم الحالى وذلك بعد غياب 3 مواسم ونفس الحال ينطبق على مسيرة ليفربول فى الدوري الإنجليزي كأن الأبيض والريدز "فولة واتقسمت نصين" فى صراع الثنائى على الألقاب.

5 أوجه شبه جمعت بين الفارس الأبيض وأصحاب الرداء الأحمر فى الكثير من العناصر "سوبركورة" يسلط عليها الضوء فى السطور التالية ....

تصدر الدوري

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزى "البريميرليج" برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 19 لقاء وخسر لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات وسكنت شباك الريدز 14 هدفا بينما سجل لاعبوه 55 هدفا.

وعلى الجانب الأخر يتصدر الزمالك أيضا ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 14 لقاء وخسر مواجهة وحيدة وسكنت شباك الفريق الأبيض 15 هدفا بينما سجل لاعبوه 43 هدفا.

خسارة لقاء وحيد

تلقى ليفربول خسارة واحدة فى الدوري الإنجليزي كانت أمام نظيره مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، فى قمة منافسات الجولة الـ21 .

بينما جاء على الجانب الأخرالخسارة الوحيدة التى تلقاها الزمالك أمام النجوم بهدف دون رد سجله صلاح أمين وذلك فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بملعب بتروسبورت.

الهداف

يتصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ترتيب الهدافين فى الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا بينما يأتى على رأس قائمة الهدافين فى الدوري المصري محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 12 هدفا.

الغزارة التهديفية والتأمين الدفاعى

يتمتع لاعبو ليفربول بالغزارة التهديفية العالية حيث سجل نجوم الريدز فى شباك المنافسين 55 هدفا بينما تلقت شباكهم 14 هدفا.

نفس الحال ينطبق على الزمالك حيث سجل لاعبوه 43 هدفا فى شباك الخصوم بينما شباكهم 15 هدف فقط الأمر الذى يرسخ شبه الغزارة التهديفية والتأمين الدفاعى بين الطرفين.

التدعيم وفقا للمطلوب

ليفربول قرر استكمال الموسم الحالى بما يملك من عناصر، حيث لم يتعاقد "الريدز" مع أى لاعب جديد فى سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ووفقا لـ "ليفربول إيكو"، فإن الفريق الأحمر قرر تأجيل التعاقد مع الثنائى تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألمانى، ونبيل فقير صانع ألعاب ليون الفرنسى، وهو اللاعب الذى حاول الألمانى يورجن كلوب التعاقد معه الصيف الماضى.

ويترقب الريدز انخفاض سعر كلا اللاعبين فى الصيف، حيث سيخشى الناديين خسارتهما بشكل مجانى عند انتهاء عقديهما فى صيف 2020.

نفس الحال ينطبق على نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى كريستيان جروس حيث قرر الخواجة اقتصار خطة التدعيم على المراكز التى تعانى من العجز والقصور وتعاقد الأبيض مع لاعبين فقط هم المغربي خالد بوطيب وأحمد زيزو القادم من الدوري البرتغالى.