محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم السبت 2 فبراير 2018.
اتحاد الكرة يجتمع للفصل فى أزمة الأهلي وبيراميدز
فضيحة تونسية.. مازيمبي يفوز على الأفريقي بثمانية بدوري الأبطال
عبد الله جمعة يُعلن الجاهزية لمباراة جورماهيا
بالفيديو.. الصدارة حمراء.. قطار الأهلي الإفريقي يدهس سيمبا بخماسية
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. قطار الأهلي الإفريقي يدهس سيمبا.. واتحاد الكرة يقرر الاجتماع بالأندية لإنقاذ الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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