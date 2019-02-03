محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 2 فبراير 2018، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف الأهلي وسيمبا أهداف مازيمبي في الإفريقي الدوري الإنجليزي خماسية تشيلسي في هدرسفيلد تاون الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا الدوري الإيطالي ثلاثية نابولي في سامبدوريا

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. الأهلي يمطر شباك سيمبا بخماسية.. ومازيمبي يقسو على الإفريقي بثمانية أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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