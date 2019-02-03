رياضة | تعرف على سر سلسلة مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سر سلسلة مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي، سر السلسلة التي ارتداها الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر وقبّلها بعد أهداف الفريق في لقاء سيمبا التنزاني.

وأكد المصدر أن هذه السلسلة هدية من والدة لاسارتي وتقبيله لها أمر عادي كنوع من الاحتفال بالأهداف بعد الفوز الساحق على سيمبا.

وفاز الأهلي على ضيفه سيمبا التنزاني بخماسية دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي ثم سيمبا برصيد 3 نقاط وأخيراً شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين.

نرشح لكم.. الإسماعيلي يطعن "أحلام" الأهلي رسميا

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة