رياضة | مجموعة الزمالك.. موعد مباراة نصر حسين داي وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. موعد مباراة نصر حسين داي وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نصر حسين داي الجزائري على ملعب نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو على ملعب 5 جويليه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويقع نصر حسين داي بالمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية بصحبة أندية؛ الزمالك المصري وجور ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وستكون مباراة نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية مذاتة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 5 HD.

وكان فريق نصر حسين داي قد تأهل للمجموعات بعد الفوز على الأهلي الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 بينما بترو أتلتيكو نجح في إقصاء الملعب المالي.