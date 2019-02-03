رياضة | مدرب الإنتاج الحربي: بيراميدز لم يطلب ضم شديد قناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإنتاج الحربي: بيراميدز لم يطلب ضم شديد قناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد عبد الله مدرب فريق الانتاج الحربي، وصول أي عرض ر سمي من بيراميدز لضم احمد شديد قناوي ظهير أيسر الفريق.

وقال عبد الله في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر قضائية صدى البلد : لم يكن هناك عرض رسمي لشديد من نادي بيراميدز، وعلى كل حال من الصعب التفريط فيه لانه اللاعب الوحيد في مركزه.

وتطرق عبد الله للحديث عن صفقات الفريق خلال يناير المنقضي قائلا : راضي عن تدعيمات الانتاج الحربي، انضم لنا احمد رؤوف وعلاء سلامة الذي أتوقع ان يكون مفاجئة الفريق خلال الدوري الثاني.

واختتم كلماته متحدثا عن الدوري المصري قائلا : لا يوجد دوري في العالم غير منتظم مثلنا، لابد من اقامة مباراة الزمالك والاهلي أولا لتحقيق مبدأ العدالة.