رياضة | أخر تطورات إصابة ميسي وموقفه من المشاركة في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات إصابة ميسي وموقفه من المشاركة في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني , بات مهددا بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد , يوم الأربعاء , في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا , على ملعب " كامب نو " .

وتعرض النجم الأرجنتيني خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا التي انتهت 2-2 , لإصابة قوية في الدقيقة 69 ، قبل أن يخرج ميسي الى خارج أرض الملعب ليتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي .

وعلى الرغم من استكمال النجم الأرجنتيني ميسي للمباراة، الا أنه بدى عليه الإنزعاجات رغم أنه أكمل المباراة حتى صافرة النهاية .

وقالت التقارير الإعلامية على أن ميسي يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ اليمنى , وهناك شكوك كبيرة حول لحاقه في مواجهة فريق ريال مدريد يوم الأربعاء , ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات غداً الأحد.