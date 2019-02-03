الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يسعى مانشستر سيتي للعودة سريعاً إلى نغمة الانتصارات، عندما يستضيف آرسنال اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في قمة مباريات الجولة 25 للبطولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

جاءت الخسارة أمام نيوكاسل الثلاثاء الماضي، لتجعل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة، مهدداً بالتأخر بفارق 7 نقاط خلف ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن الحظ وقف بجوار فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عقب سقوط ليفربول في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي، لتتجدد آمال الفريق السماوي في المنافسة على اللقب بعدما أصبح يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن الصدارة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويخوض مانشستر سيتي ثلاثة لقاءات من العيار الثقيل في غضون الأيام الثماني المقبلة، حيث يبدأها بمواجهة آرسنال، قبل أن يحل ضيفاً على إيفرتون الذي يحتل المركز 8، ثم يواجه ضيفه تشيلسي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وصرح غوارديولا عقب الخسارة أمام نيوكاسل: سيكون الأسبوع المقبل قوياً وحاسماً، حيث نواجه آرسنال ثم إيفرتون وتشيلسي. أعلم أن التحديات ستكون كبيرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف المدرب الإسباني: نحن الآن في يناير ولا نعتلي القمة، لكن توجد هناك العديد من النقاط والألقاب التي يتعين علينا أن نلعب من أجلها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

البطولة : الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

المباراة: مانشستر سيتي ضد آرسنال الأسبوع: 25

الملعب: إستاد الاتحاد

الموعد: اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

RMC Sport 1