الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يفتح استاد كينج باور أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تعادل الشياطين الحُمر في مباراتهم الأخيرة أمام بيرنلي في الدوري بهدفين لمثلهم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 45 وظل في المركز السادس وبفارق نقطتين نقاط عن البلوز صاحب المركز الخامس، فبعد 24 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 13 انتصار وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة خلف بورنموث وواتفورد أصحاب المركزين العاشر والتاسع.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فبعد أن خاض الفريق 24 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 10 مواجهات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيفتقد مانشستر يونايتد في اللقاء ضد ليستر سيتي الثنائي ماركوس روخو، مروان فيلايني بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي خاض بها المباريات السابقة في البريميرليج، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيفتقد ليستر سيتي في هذا اللقاء دانييل أمارتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيواصل كلود بويل الاعتماد على نفس طريقته وتشكيلته المعتاد عليها في البريميرليج، ففي حراسة المرمى سيتواجد شمايكل، وأمامه الرباعي تشيلويل، ماجواير، مورجان وبيريرا، وفي الأمام سيعتمد على جيمي فاردي بجانب جيمس ماديسون، مارك أولبرايتون.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الإنجليزي 2018-19

المباراة: ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

الملعب: ملعب كينج باور

الحكم: مايك دين

الموعد: اليوم الأحد 3 فبراير 2019، 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا16:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

RMC Sport 1