شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يسقط أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز سيلتا فيجو على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف سيلتا فيجو الوحيد أوكاي يوكوشلو في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، رفع سيلتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 36 نقطة في المركز الرابع.