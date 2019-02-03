خوجة أولا وثانيا وثالثا بكاراتيه الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة خطف لاعب الكاراتيه بنادي الرائد، حسام خوجة ثلاثة مراكز في ثلاث منافسات مختلفة ببطولة المملكة للجامعات والعسكرية، حيث حقق المركز الأول في الكاتا الفردي، كما حقق أيضا المركز الثاني في القتال الفردي، والمركز الثالث في قتال الوزن المفتوح.



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