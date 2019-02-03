كعكة أحد تغري الاتفاق والفيصلي ينشد التعويض بالحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري، خالد الفهد - الدمام، المجمعة

يستضيف أحد متذيل ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة ضمن الجولة الـ 18.

ويملك الاتفاق 26 نقطة في المركز السابع، مقابل 6 نقاط لأصحاب الأرض والجمهور الذي يقبع في المركز الأخير.

ويطمح الاتفاق لأخذ نصيبه من كعكة أحد والعودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث، والتقدم نحو المراكز الأربعة الأولى في سلم الترتيب.

ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق المواجهة متسلحا بقوته الهجومية بقيادة التونسيين أحمد العكايشي وفخر الدين بن يوسف، وهداف الفريق، الأرجنتيني جوانكا، ومن خلفهم أفضل صانعي اللعب في الدوري، الأوروجوياني برايان اليمان ومحمد الكويكبي.

من جانبه، يسعى أحد للخروج من مسلسل الخسائر المتوالية والهروب من مناطق الخطر، متسلحا بجماهيره والاستقطابات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي، ويأتي على رأسهم المغربي محمد فوزير والحارس الأوزبكي اينياتي نيسترو الذي شارك منتخب بلاده بكأس آسيا الأخيرة، والمصري مؤمن زكريا.

الفيصلي والحزم

يستضيف الفيصلي نظيره الحزم في الـ 3:40 مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة، ويريد تعويض خسارته في الجولة الماضية من الباطن 0-2.

فيما يملك الحزم 16 نقطة في المركز الـ 13، ويأمل هو الآخر الفوز للابتعاد عن الهبوط. وكان الحزم تعادل في الجولة الماضية مع الوحدة 1-1.

يبرز من الفيصلي روسي وجوستافو والأنصاري، ويغيب عنه اليوم، الدولي حمدان الشمراني بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الباطن، كما يغيب روجيرو لإيقافه من لجنة الانضباط. ويبرز من الحزم الصيعري ويوسف كلفه وحارس المرمى عسله.