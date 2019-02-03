أبو راشد: قضية هتان مجرد رواية أضافت «أكشن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عادت قصص اختفاء اللاعبين إلى الساحة مجددا بعد أن تلاشت خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ قضية توقيع الحارس الدولي محمد العويس للأهلي قادما من الشباب، بعد منافسة شرسة مع الهلال، حيث صاحبت تلك الصفقة أحداث دراماتيكية وبيانات إعلامية بين إدارتي الشباب والأهلي وتحركات.

وأمس الأول، حرك الدولي هتان باهبري الوسط الرياضي بتصريح مثير للجدل عقب توقيعه إلى الهلال، حين قال «في ليلة التوقيع فوجئت بوجود ثلاثة أشخاص ومن ضمنهم إعلامي طلبوا مني الذهاب إلى بيت أحد الأشخاص، ولكني رفضت في البداية، ومع إلحاحهم طلبت منهم انتظاري خارج المنزل حتى أستبدل ملابسي، وبعد خروجهم غادرت عبر بوابة المواقف وركبت سيارتي وذهبت للمبيت بأحد فنادق الرياض دون علمهم، وطلبت من زوجتي إغلاق باب منزلي».

أبوراشد: فيلم لا قضية جنائية

رفض القانوني خالد أبوراشد وصف القضية التي أثارها باهبري بالجنائية التي تستوجب التدخل القانوني، مشددا على أن رواية اللاعب لا يوجد فيها أي (ممسك) قانوني أو اعتداء.

وقال أبوراشد «تابعت سرد باهبري للموقف الذي تعرض له، فهو لم يذكر أو يشر إلى تهديد من قبل الأشخاص الذين حضروا لأخذه إلى إحدى الشخصيات كما قال، ولو كان هناك تهديد لوجب عليه الاتصال بالجهات الأمنية للتبليغ عن الحادثة لحمايته».

وأضاف «لا يمكن أن تتدخل النيابة العامة في مثل هذه المواضيع، ولا يمكن أن تكون قضية معلوماتية، والأمر لا يتجاوز رواية أراد اللاعب إثارتها، وبصراحة أضافت لنا جو (أكشن).

ليلة هروب الجبرين

وأعادت قضية باهبري للشارع الرياضي قضية اختفاء عبدالعزيز الجبرين قبل نحو 5 موسم، وغيابه عن الأنظار أثناء وصول مندوب الهلال للتوقيع الرسمي معه ومع ناديه السابق الرائد، فرغم الترتيبات، فوجئ مندوب الهلال والرائد باختفاء اللاعب، ومن ثم ظهوره للتوقيع في كشوفات النصر.