غروهي لاعب استثمار بأمر الفحوصات الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تعتزم إدارة نادي الاتحاد تحويل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الذي تعاقدت معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، البرازيلي مارسيلو غروهي لقائمة الاستثمار، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت للاعب، حاجته لتدخل جراحي جراء الإصابة التي يعاني منها قبل توقيعه للعميد، وتحديدا إبان مشاركته مع ناديه السابق غريميو بورتو أليغرينزي البرازيلي بنصف نهائي الليبرتاديرس، والتي لم يستطع تجاوزها خلال البرنامج التأهيلي في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد أعلن التعاقد مع اللاعب مطلع يناير الماضي بعقد يمتد ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وفشل غروهي في تجاوز الاختبارات التي وضعها له الجهاز الطبي، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي، حيث عاودته الإصابة من جديد بعد دخوله التدريبات مع مدرب الحراس، مما دعا طبيب النادي للتوجيه بضرورة إجراء عملية جراحية للاعب نظير إصابته بكسور الأضلاع قبل التحاقه بالاتحاد، وهو ما أشارت له «مكة» في عددها بتاريخ 22 يناير الماضي تحت عنوان «جبتك يا غروهي تعين الاتحاد لقيتك مصاب».

وأشارت لـ «مكة» مصادر أن البرازيلي غروهي أبدى مرونة في تقبل قرار إدارة الاتحاد بتحويله للاعب استثمار.