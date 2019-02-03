القادسية يصحو على حساب الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة ـ مكة المكرمة
قاد الثنائي هارون كمارا وإلتون جوزيه، فريق القادسية إلى الفوز 2-0 على الفيحاء في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سعودي بن جلوي الرياضية في إطار لقاءات الجولة الـ 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح هارون كمارا التسجيل في الدقيقة 67، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف إلتون جوزيه الهدف الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 70.
ورفع القادسية رصيده إلى 23 نقطة، قافزا إلى المركز التاسع موقتا، فيما بقي الفيحاء في رصيده السابق 15 نقطة في المركز الـ 14.
يذكر أن القادسية كان قد خسر لقاءاته الثلاثة الماضية أمام والفتح والاتحاد والباطن.
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