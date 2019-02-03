شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه سموحة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة بين الفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط .

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه مثلها فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

ويبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة التى عقدها فى الميركاتو الشتوى وهى الرباعى محمد عادل جمعة ويوسف محمد ومصطفى الصاوى والتوجولى ريتشارد بورو ، فيما يسعى عادل عبد الرحمن المدير الفنى لسموحة لتحقيق أول ثلاثة نقاط له مع الفريق السكندرى بمباراته الثانية فى مقعد المدير الفنى بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الأخيرة للمسابقة .