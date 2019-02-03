شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض دورة دولية فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين في بطولة ودية لمنتخبات شمال افريقيا في الفترة من 1 إلي 10 أبريل بمشاركة 6 منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا و جار البحث عن منتخب أفريقي سادس.

من المقرر أن يتحمل اتحاد شمال افريقيا جميع التكاليف الخاصة بالبطولة التي تستضيفها مصر بداية من تكاليف تذاكر السفر حتي الاقامة.