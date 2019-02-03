شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلى من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اللاعبين من خطورة التواصل أو التحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" ، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الحفاظ على حالة الهدوء التى يشهدها الفريق حالياً . وشدد عبد الحفيظ أن عقوبة السويشيال ميديا ستكون كبيرة للغاية مثلما هو الحال في عقوبة إختراق الحظر الإعلامي التى تم تحديدها مؤخراً وتبلغ 250 ألف جنيه وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز الفني على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

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