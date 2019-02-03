رياضة | مفاجأة.. تعرف على سر تواجد رئيس الزمالك في اتحاد الكرة

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كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، سبب تواجد رئيس نادي الزمالك بمقر اتحاد الكرة أثناء اجتماع مجلس الجبلاية. وقال مجاهد في تصريحات له عقب اجتماع اتحاد الكرة، إن رئيس الزمالك حضر الى مقر الاتحاد للاستفسار عن شكاوى اللاعبين القدامى ضد الزمالك، وليس لحضوره أي علاقة باجتماع المجلس. يذكر أن رئيس الزمالك شن هجوما عنيفا على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الاخيرة بسبب مؤجلات الأهلي. نرشح لكم.. الإسماعيلي يطعن "أحلام" الأهلي رسميا الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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