رياضة | موعد مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الهلال السوداني مباراة نارية ضد أشانتي كوتوكو الغاني وذلك مساء اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتنطلق ضربة بداية مباراة الهلال مع أشانتي كوتوكو على ملعب الهلال مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع نادي الهلال السوداني في المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية برفقة أندية؛ أشانتي كوتوكو الغاني ونكانا الزامبي وزيسكو يونايتد.

وكان فريق الهلال السوداني قد فاز على موكارا الرواندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمرحلة المؤهلة لدور المجموعات.

وستكون مباراة الهلال السوداني مع أشانتي كوتوكو الغاني بالكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية.