رياضة | 6 لقاءات مثيرة تنتظر برشلونة في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 لقاءات مثيرة تنتظر برشلونة في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي برشلونة الإسباني، في شهر فبراير، عدداً من المواجهات النارية سواء في بطولة الليجا أو دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الاختبار الجديد الذي يخوضه البارسا على أمل العودة مجدداً لمنصات التتويج الأوروبية. وفيما يلي نرصد لكم مباريات برشلونة في شهر فبراير ومواعيدها: 1- برشلونة × ريال مدريد: يوم 6 فبراير وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس الملك 2- أتلتيك بلباو × برشلونة: يوم الأحد والموافق 10 فبراير وذلك في الدوري الاسباني 3- برشلونة × بلد الوليد: يوم السبت والموافق 16 فبراير وذلك في بطولة الدوري الاسباني 4- أولمبيك ليون × برشلونة: يوم الثلاثاء والموافق 19 فبراير وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 5- إشبيلية × برشلونة: يوم الأحد والموافق 24 فبراير في الدوري الإسباني 6- ريال مدريد × برشلونة: يوم 27 فبراير في إياب دور نصف نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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