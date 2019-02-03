رياضة | تعليق ناري من وائل جمعة على أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من وائل جمعة على أزمة الأهلي واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق عن الأزمة القائمة خلال الأيام القليلة الماضية بين الأهلي واتحاد الكرة وناديي الزمالك وبيرامز بسبب مؤجلات المارد الأحمر.
وقال "جمعة" خلال تحليله لقاء الأهلي عبر قنوات بي ان سبورت: "الأهلي يواجه معاناة، في السفر خلال المبارايات الأفريقية، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل له مباريات في الدوري.
وتابع: "الأهلي ليس له ذنب بأنه يُمثل مصر في أفريقيا، ولا يتساوى بنادي أخر يجلس في البيت منذ زمن ولا يخوض مبارايات في بطولات أخرى".
واختتم حديثه: "من يتحدث عن مؤجلات الأهلي متخوف من عودة المارد الأحمر لمكانته الطبيعية".
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