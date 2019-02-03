رياضة | موعد مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق النجم الساحلي على ملعبه مع الصفاقسي التونسي وذلك اليوم الأحد في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويستضيف الملعب الأولمبي بسوسة معقل النجم الساحلي، مباراته ضد الصفاقسي في الكونفيدرالية الإفريقية وذلك في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة النجم والصفاقسي في الكونفيدرالية الإفريقية عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD.

ويقع فريق النجم في المجموعة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية رفقة أندية؛ الصفاقسي التونسي وإينوجو رينجرز وساليتاس.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النجم الرياضي الساحلي والصفاقسي التونسي في الكونفدرالية عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.