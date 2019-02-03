رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق أرسنال، يوم الأحد 3-2-2019 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق يوسف سيف.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني على التوالي.

ويسعى نادي أرسنال أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينهو - ديفيد سيلفا - دي بروين - سترلينج - ساني.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وجاء التشكيل المتوقع لارسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : لينس - سوكراتيس - موستافي - كولاسيناك.

خط الوسط : جاندوزي - توريرا - تشاكا - ايوبي.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال، بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.