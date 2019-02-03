اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star| اهم مباريات اليوم| كورة لايف | يلا شوت | online live

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كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star| اهم مباريات اليوم| كورة لايف | يلا شوت | online live

سيكون عشاق الزمالك على موعد مع مباراة من العيار الثقيل وذلك اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر فبراير لعام 2019 ميلاديا حين يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جورماهيا الكيني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما في اللقاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية.

كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star| اهم مباريات اليوم| كورة لايف | يلا شوت | online live

احد قطبي كرة القدم في مصر فريق الزمالك يدخل مواجهة اليوم الصعبة امام نظيره جورماهيا بعدما نجح في تخطي عقبة اتحاد طنجة بطل المغرب في المباراة السابقة بعدما تفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقائين، ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات نحو سعيه للفوز باللقب ، لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد.

كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star| اهم مباريات اليوم| كورة لايف | يلا شوت | online live

ويتصدر الزمالك المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ويسعى للفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة وتصدر مجموعته الإفريقية مبكرا ويعول الزمالك في مباراة اليوم على عدد من العناصر المؤثرة للفريق، مثل محمود كهربا ويوسف اوباما وخالد بوطيب، مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر اليوم السبت 3-2-2019 في الكونفدرالية الإفريقية.

كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star| اهم مباريات اليوم| كورة لايف | يلا شوت | online live

وعلى الجانب الاخر فان فريق جورماهيا الكيني سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور، يرغب في مباغتة الزمالك وتحقيق الفوز عليه من اجل التقدم في ترتيب المجموعة مبكرا لايف الان مشاهدة بث حي مباشر مباراة الزمالك vs جورماهيا اليوم الأحد 3 فبراير 2019، عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

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