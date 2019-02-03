شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد ريمس يفوز على مارسيليا في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ستاد ريمس على مارسيليا بنتيجة 2-1 في لقائهما ضمن مناسات الأسبوع الـ 23 للدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل تريستيان دينجومى وسوك هيون جون هدفى ريمس في الدقيقتين 21، فيما سجل هدف مارسيليا كلينتون موانجى في الدقيقة 86. رفع ستاد ريمس رصيده إلى 34 نقطة محتلا المركز السابع، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 31 نقطة في المركز العاشر.

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